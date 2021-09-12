زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز.. “الدكاترة قالوا لي 3 ساعات والمريضة ستموت”





كشف الفنان أحمد العوضي، عن موعد عودة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من رحلتها العلاجية، وحقيقة وضعها الصحي حاليا.

وفي حديث لبرنامج على إحدى الفضائيات المصرية، قال زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن الشهرين الماضيين كانا صعبين جدا عليهما، مضيفا أنه خلال تلك المدة لم يتحدث لوسائل الإعلام.

وأضاف العوضي أن ياسمين ستعود إلى مصر خلال أيام قليلة، لافتا إلى أنها “ستكون مع جمهورها قريبا”، حسبما أورد موقع صحيفة “الأهرام” المصرية.

وأوضح الفنان المصري أن “ياسمين دخلت لإجراء عملية نسائية عادية، وحدث تدهور في الحالة بعد العملية، لدرجة أن الحالة وصلت لمرحلة خطيرة، قالوا لي 3 ساعات والمريضة ستموت”.

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وتطرق العوضي لمسألة الخطأ الطبي الذي تعرضت له ياسمين، حيث وصف محادثة بين الفنانة والطبيب المعالج قائلا: “الطبيب المعالج في مصر كان يضحك في الوقت الذي كلمته فيه ياسمين وهو يعاني”.

وأكد العوضي أنه فوجئ بحالة من الدفاع من بعض أعضاء نقابة الأطباء، دون معرفة الكواليس والأحداث، لافتا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الطبيب “المستهتر”، وسيكون القضاء الفيصل في تلك القضية، على حدّ وصفه.

سكاي نيوز