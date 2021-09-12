بدء شحن 14 ألف رأس من الضأن للسعودية





استأنفت شعبة مصدري الماشية الحية، عمليات شحن صادر الضأن للسعودية، منذ أمس الأول.

وقال رئيس الشعبة صالح صلاح لـ(السوداني) إن عمليات الشحن بدأت منذ أمس الأول، مشيراً إلى أن أعدادها تصل لحوالي (14) ألف رأس من الضأن.

وكانت السلطات السعودية قررت السماح باستئناف استيراد الماشية الحية السودانية (الضأن)، بعد توقف مؤقت، وإعطاء الجانب السوداني فترة سماح حتى مطلع يناير 2022م، على استثناء في تطبيق إجراء فحص ضد مرض الحمى القلاعية، حسب برتوكول الاستيراد المعتمد بين البلدين.

يشار إلى أن حركة الصادر توقفت مؤقتاً، بسبب مخالفة اشتراطات صحية لشحنة أظهرت وجود أجسام مناعية لمرض “الحمى القلاعية”.

الخرطوم : ابتهاج

صحيفة السوداني