اختتام اجتماع الولاة في الفاشر وتوافق على بسط هيبة الدولة





اختتم مساء امس ”السبت“ في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور فعليات الاجتماع المشترك بين ولاة دارفور ”الخمس“ مع حاكم الاقليم مني اركو مناوي والذي إمتد لمدة يومين حيث توافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بجانب العمل لانفاذ ملف الترتيبات الامنية وتحقيق العدالة الانتقالية. وقال مناوي في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، إن لقائه مع الولاة ناقش العديد من القضايا الملحة من بينها القضية الامنية في دارفور وتعزيز العدالة الانتقالية بجانب ملف الترتيبات الامنية. وذكر مناوي أن الاجتماع أقر بضرورة عقد اجتماع آخر للجان الامنية في مختلف ولايات دارفور في مقبل الايام لمناقشة القضية الامنية.وأشار الى اهمية معالجة كافة القضايا المتعلقة بالحكومة الفيدرالية في البلاد. وشارك في اجتماع الفاشر ولاة شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبدالرحمن ، جنوب دارفور موسى مهدي ، شرق دارفور محمد عيسى عليو ووسط دارفور دكتور اديب عبدالرحمن بجانب امين عام حكومة غرب دارفور السيد محمد زكريا فضل ممثلا لوالي الولاية. وكان رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك قد قرر في مايو الماضي تعيين مناوي حاكما على اقليم دارفور وذلك بموجب اتفاق ”جوبا“ للسلام.

الخرطوم (كوش نيوز)