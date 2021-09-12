البرهان:يقدم واجب العزاء في شهداء القوات الجوية





قدم سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يرافقه السادة أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي واجب العزاء في شهداء القوات الجوية الذين لبوا نداء ربهم وهم يزودون عن حياض الوطن . من جانبه ثمن سعادة الفريق ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية وقوف ومواساة كل منسوبي القوات المسلحة لهم في هذا الفقد الجلل وعلى رأسهم السيد القائد العام والسادة أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي والسيد رئيس الأركان والسادة نواب رئيس الأركان وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والضباط وضباط الصف والجنود . كما عبرسيادته وفق ( سونا) عن عمق شكره وتقديره وامتنانه لجميع مناطق الجموعية بالريف الجنوبي قاطبة على كرمهم الفياض وتضامنهم مع القوات المسلحة وهم يؤكدون بذلك الدور العظيم لهم مقولة (جيش واحد شعب واحد) سائلا الله الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار والعزة والكرامة لهذا الشعب الكريم .

الخرطوم ( كوش نيوز)