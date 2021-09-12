مديرة جامعة الخرطوم تؤمن على الاستجابة للمطالب العادلة للاساتذة





اعلنت بروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه مديرة جامعة الخرطوم ان ادارة الجامعة ستخاطب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حول مطالب أساتذة الجامعة المشروعة ومخاطر إضراب الأساتذة وقالت بروفيسور فدوى عبدالرحمن وفق (سونا) انهم شرعوا في اعدادخطاب عاجل للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، يعبرون فيه عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوة إضراب الأساتذة الذي أعلنت الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم تنفيذه خلال الأسبوع الجاري. واشارت مديرة الجامعة في اجتماع مجلس العمداء الطارئ الذي انعقد بأمانة الشؤون العلمية الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م، إن إدارة جامعة الخرطوم تقف مع تحسين ظروف الأساتذة وأوضاعهم، وسوف تخاطب رئيس الوزراء بالعواقب والمخاطر التي تنطوي على الإضراب المزمع تنفيذه.

الخرطوم ( كوش نيوز)