ورشة التنمية المستدامة تواصل أعمالها بدنقلا





تواصلت بدنقلا أعمال ورشة التنمية المستدامة التي ينظمها قسم التنمية المستدامة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء، حيث قدم المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ علي محمد عباس، عرضا حول أهداف التنمية المستدامة. وقدمت مدير إدارة الجودة والمتابعة والتقييم بالجهاز الأستاذة سهير محمد إبراهيم، عرضا حول مؤشرات التنمية المستدامة. فيما استعرضت رئيس قسم التنمية المستدامة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذة ماجدة محمد الجعلي من خلال الورقة الثالثة إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطة الوطنية. هذا وستستمع الورشة الاثنين وفق ( سونا) إلى ورقة ملامح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء وورقة فجوة البيانات في السودان حول أهداف التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية الأستاذ عبد المنعم شيخ الدين قام من خلال اليوم الأول لفعاليات الورشة بتكريم الأستاذ تاج السر حسن جبرة المدير الأسبق للجهاز المركزي للإحصاء فرع الولاية الشمالية تقديرا وعرفانا لجهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة عمله بالجهاز المركزي للإحصاء بالشمالية، وذلك بحضور المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ علي محمد عباس ومدير الجهاز المركزي للإحصاء فرع الولاية الشمالية الأستاذة هويدا محمد جمعة.

الخرطوم ( كوش نيوز)