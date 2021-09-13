السودان يوضح حقيقة تسليم ميناء بورتسودان إلى السعودية





أوصد وزير النقل، ميرغني موسى، الباب أمام أيّ تكّهنات بشأن تسليم ميناء بورتسودان الجنوبي لأيّ دولةٍ عربيةٍ أو أجنبيةٍ، بغرض التشغيل أو الاستثمار. وفنّد ميرغني في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الحراك السياسي، ما تردّد حول تسليم الميناء للمملكة العربية السعودية لتشغيله، واصفًا الحديث بالشائعات المغرضة. وقال إنّه ليس هناك أيّ اتجّاهٍ حكومي حتى الآن لتسليم الميناء، ولم يتمّ عرضه للاستثمار.

وقال إذا وصلنا مرحلة إيجار الميناء سنكون واضحين مع الشعب لندعه يقرّر بشأنه. وأكد موسى عدم تخوّفهم من الخوض في شراكات مع جهات أجنبية لتشغيل الميناء، بعد إجراء دراسة عميقة لمعرفة الفائدة المرجوة من الشراكة التي يمكن أنّ تعود على الشعب بالنفع.

الخرطوم: (كوش نيوز)