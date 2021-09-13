وزيرالثروة الحيوانية يلتقي الوفد التركي





أكد وزير الثروة الحيوانية الاستاذ حافظ ابراهيم لدى لقائه الاثنين بالوفد التركي الزائر بحضور السفير التركي عرفان أغلو ، بأن زيارة الوفد التركي تعتبر فاتحة للعمل المشترك بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية ،وأن وزارته علي استعداد تام لتقديم كل ما تم الاتفاق عليه. وأضاف نامل ان تساهم الزيارة في المزيد من التعاون بين البلدين ،علي أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه علي ارض الواقع. ومن جانبه ثمن السفير التركي عرفان أغلو ، هذه الخطوة معتبراً إياها بداية للنجاح المثمر ، وقال سيكون هنالك قاعدة طريق جيدة بين البلدين ، وان تركيا جاهزة في تقديم الدعم الفني لمختلف مجالات الثروة الحيوانية ، وأنها ستساهم في تطوير القطاع العام والخاص نفيذاً لما جاءت به الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة والغابات التركية ،وكان الوفد الفني التركي قد وصل الي البلاد أمس ، ، للوقوف على مجال الثروة الحيوانية بالسودان. من جانبه التقى وكيل وزارة الثروة الحيوانية المكلف د.حنان يوسف ومدراء الادارات العامة والهيئات الوفد التركي الزائر، وبحث الجانبان الخطوات المعدة لافتتاح الاعمال الفنية بين الجانبين والتي بدأت جدول أعمالها اليوم بزيارة الي المستشفى البيطري بالخرطوم ، وتعرف الوفد علي امكانيات المستشفى البيطري التعليمي والمهام التي يقدمها من تشخيص وجراحة وعيادات بالاضافة الى مساهمة المستشفى في توفير التدريب والتاهيل للكوادر الفنية في العمل البيطري. وشملت الجولة التالية زيارة الي ادارة الموارد الوراثية بحلة كوكو وتعرف الوفد الي مهام واختصاصات الادارة ، ووقف علي معمل التلقيح الاصطناعي ، ومخزن النطف ومصنع النيتروجين السائل بالادارة .

الخرطوم ( كوش نيوز)