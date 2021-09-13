خالد عمر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم وتوفيق أوضاع المعلمين





عقد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبة نهار الإثنين برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً ضم ممثلي لجنة المعلمين وممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور الأستاذة بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي والسيد أيمن خالد نمر والي الخرطوم وممثل المجلس الأعلى للاجور. اوضح المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وفق (سونا) أن الاجتماع ناقش مجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقه باستحقاقات المعلمين وفقاً للقرارين الاخيرين الذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء، بالرقم ( 363) ورقم (545) والذين يقران عددا من العلاوات والبدلات المتفق عليها، موكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363). واضاف انه سيتم تنفيذ القرارين من قبل كافة حكومات الولايات، مؤكداً ان حكومة الفترة الانتقالية ستلتزم بشكل كامل بإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين لعقود طويلة بجانب التزامها الكامل رغم إمكانياتها المتواضعة، واكد ان التعليم يمثل اهم اولويات الحكومة الانتقالية. وتسلم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مذكرة حوت دارسة باجور المعلمين والذي كشف ان المجلس الاعلى للاجور يعمل الان على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م وان المذكرة ستوضع موضع الدراسة مشيرا الى ان المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافة للتحليل الجيد الذي تصمنته الدراسة سيفيد المجلس الأعلى للاجور في تنفيذ تصوره للهيكل الراتبي الجديد. من جهته أشار الاستاذ يس حسن عبدالكريم رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ان الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانيات الدولة.

الخرطوم (كوش نيوز)