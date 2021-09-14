جلسة استراحة للجيش السوداني بالخطوط الأمامية تلهب مشاعر رواد التواصل (صورة)





الهبت صورة متداولة لافراد من الجيش السوداني، في لحظة استراحة على الخطوط الأمامية، مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ بالصورة المتداولة، بعض منسوبي الجيش السوداني، وهم في لحظة استماع إلى دندنة بالعود، في أجواء غائمة، وسط سعادة غامرة بادية على ملامحهم.

وعلق بعض مستخدمي فيسبوك على المشهد بقوله (صورة مريحة نفسياً)، بينما علق المهتم بالشؤون العسكرية “طارق محمد خالد” قائلاً: ( صفا إسترح.. والرجوع بالخاطر للأهل والصحبة والحبان والعقاب).

الخرطوم: (كوش نيوز)