وصول طائرة مُساعدات لمُتضرِّري الفيضانات إلى الخرطوم





وصلت العاصمة الخرطوم، أمس، طائرة مساعدات إنسانية من الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر للمناطق المتأثرة بالفيضانات قادمة من دولة الإمارات.

وقال مدير إدارة الطوارئ بالهلال الأحمر السوداني حامد قور، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنّ طائرة المساعدات تغطي حوالي 21 ألف أسرة للمناطق المتأثرة بالفيضانات تحمل على متنِها معينات ومستلزمات إيواء.

وأردف “جمعية الهلال الأحمر السوداني بجميع فروعها سَتُقدِّم الدعم لكلِّ مُتضرِّري الفيضانات نيابةً عن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بكافة ولايات البلاد”.

صحيفة الصيحة