مدير شؤون منطقة وسط وشرق أفريقيا البريطاني يصل البلاد





وصل إلى الخرطوم اليوم السيد سايمون ماسترد مدير الشؤون لمنطقة وسط و شرق افريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية في زيارة ستستغرق يومين، قبل مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ COP26 الذي ستستضيفه المملكة المتحدة الشهر القادم. وسيلتقي السيد ماسترد بوزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي بحسب (سونا)، بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولين حكوميين من عدة وزارات للحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ COP26 المقرر انعقاده في 31 أكتوبر. كما سيجتمع مدير الشؤون لمنطقة وسط وشرق إفريقيا مع ممثلي شركات سودانية من القطاع الخاص للاطلاع على فرص التجارة والاستثمار للشركات البريطانية.

الخرطوم (كوش نيوز)