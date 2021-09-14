الحكومة تسعى لتوفير الكهرباء من إثيوبيا





بات واضحاً أن حكومة السلام تسعى الى تنمية البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين وخاصة خدمة الكهرباء و أعلن وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، أن الحكومة السودانية تتفاوض مع نظيرتها الإثيوبية بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها. وقد دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، دائماً الى التعاون مع الجميع من خلال مثل هذه الاتفاقيات التي تعالج الأزمة. وقال وزير الطاقة، جادين علي عبيد، بعد إعلان إثيوبيا أنها تستعد لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، إن السودان يرحب بتوليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة، لكنه متمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف الوزير، وفق قناة “الشرق بلومبيرج”.” إن سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة”. وتابع بقوله” نسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة”. وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى. إلى ذلك استحسن مراقبون هذه الجهود التي تصب في معالجة الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء التي تأثرت بها قطاعات مجتمعية كبيرة وأثرت في الخدمات.

الخرطوم ( كوش نيوز)