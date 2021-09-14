قطر الخيرية تُقدِّم مُساعدات لـ6 آلاف مُتضرِّر من الأمطار





قدمّت منظمة قطر الخيرية، مساعدات غذائية لـ6 آلاف متضرر دمّرت السيول والأمطار منازلهم بشكل كامل، وذلك في محلية أم القرى، واحتوت المُساعدات على ألف سلة غذائية. وقال سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي، إنّ تقديم المُساعدات الغذائية للمتضررين يُمليه الواجب انطلاقاً من علاقات الإخوة الراسخة والمُتجذِّرة بين الشعبين القطري والسوداني. وكشف الكبيسي وفق صحيفة السوداني أنّ المُساعدات احتوت على (1000) سلة غذائية واستهدفت (6000) مستفيد من المتضررين وأوضح أنها تأتي امتداداً للجهود الإنسانية الكبيرة التي ظلت تقوم بها قطر الخيرية في السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)