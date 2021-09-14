تاور يبحث مع سفير الاتحاد الاوربي القضايا الثنائية





التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالى دكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء روبرت فان دن دوول سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، ان اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، بجانب الوضع الصحي فيما يلي انتشار فيروس كورونا وطبيعة الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يقدمه لحملة التطعيم ضد الفايروس، بما يساعد في تصحيح الوضع وتحسين استجابة المواطنين في جميع أنحاء السودان وأبان سيادته وفق ( سونا) ، أن اللقاء تطرق لمبادرة رئيس الوزراء لإيجاد دعم سياسي جديد للعملية الانتقالية، والمسائل ذات الصلة المتعلقة باتفاق جوبا لسلام السودان وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، أن اللقاء بحث عددا من المسائل التي تتعلق بدارفور، المنطقتين، والشرق، وسبل إيجاد حلول للمشاكل المتبقية، والتي تحول دون التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، مؤكدا استمرار الدعم الأوروبي لهذا الاتفاق باعتباره عنصرا مهما في العملية الانتقالية نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)