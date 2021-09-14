مجلس الوزراء يُجيز تقديرات الموازنة المُعدّلة للعام المالي 2021





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (31) صباح الثلاثاء برئاسة د. عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء وترحم المجلس في مستهل أعماله على شهداء طائرة القوات المسلحة المنكوبة. واستعرض المجلس وفق ( سونا) تقديرات الموازنة المعدلة للعام 2021 قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم الذي أشار إلى استناد تقديرات الموازنة على مرجعيات تمثلت في أولويات الحكومة للفترة الانتقالية وبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021-2023، وأهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر سلام جوبا والوثيقة الدستورية. وأوصى المجلس بضرورة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاجية والاستمرار في التوسع في المظلة الضريبية وتنفيذ برنامج ثمرات ودعم التعاونيات وتوفير التمويل لمشروعات التنمية ومطلوبات السلام، بالإضافة إلى مشروعات المياه وتقوية الحوكمة. وقد أجاز مجلس الوزراء تقديرات الموازنة للعام المالي 2021م. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة النقل حول معبري أرقين وأشكيت، قدمه مدير إدارة النقل البري والمعابر بوزارة النقل، والذي أشار فيه لأكبر المشكلات التي تجابه العمل بمعبر أرقين، مستعرضاً مراحل الخطة التي وضعتها الوزارة للعودة بمعبر أرقين للوضع الأمثل حال توفر الموارد المطلوبة، حيث وجه مجلس الوزراء بتوفير المبالغ المطلوبة لتأهيل المعابر وتحسين بيئة العمل. وتلقى مجلس الوزراء إفادة حول موقف الامداد الكهربائي بالبلاد قدمه وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على العبيد وقد أشار إلى الجهود المستمرة للوزارة لاستخدام الطاقات البديلة وتنظيم ورشة عن نظام الشراكات والطاقات المتجددة والعمل على تطور العدادات واستخدام الخلايا الشمسية والجهود المبذولة للربط الشبكي مع كل من مصر واثيوبيا، وقد تداول مجلس الوزراء بشأن الموضوع ووجه بإفراد جلسة لمناقشة قضايا الطاقة من خلال رؤية متكاملة الأسبوع القادم. واستمع مجلس الوزراء لتنوير حول ملتقى الاستثمار بين السودان والمملكة العربية السعودية والذي انعقد في الفترة من 11-13 سبتمبر بقاعة الصداقة، حول 6 محاور أساسية تمثل الأولويات الاستثمارية المشتركة للبلدين الشقيقين، قدمه وزير الاستثمار د. الهادي محمد إبراهيم والذي وصف اللقاء بالمهم، كما أشار لتشكيل آلية لمتابعة تجويد الدراسات للمشروعات المحددة وتقديم العروض وتكملة الاتفاقات في المجالات المتفق عليها، على أن يكون هناك اجتماعات مشتركة خلال الفترة القادمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)