إفتتاح مركز تطعيم المعتمرين بلقاح كوفيد19





إفتتحت الإدارة العامة لرعاية الصحة الاساسية بوزارة الصحة الاتحادية الثلاثاء مركز تطعيم الحجاج والمعتمرين بلقاح كوفيد-19 بالمجلس الأعلى للدعوة بالحج والعمرة بالخرطرم، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد كوفيد-19. وتم الافتتاح بحضور د.سليمان محمدي وكيل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف والاستاذ منتصر عباس الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ود.اسمهان الخير مدير صحة الامومة الطفل بوزارة الصحة الاتحادية ومجموعة من ممثلي إدارات وزارة الصحة والحج والعمرة وممثلي وكالات السفر والاعلاميين. ويهدف المركز إلى تيسير وتسهيل اجراءات التطعيم للحجاج والمعتمرين، كما تسعى الوزارة من خلال هذا المركز وبالتعاون مع المجلس الاعلى للحج والعمرة إلى توحيد كافة الخدمات في نافذة واحدة من اجراءات التسجيل والتوثيق واستخراج شهادات التطعيم. من جانبها أكدت د. اسمهان الخير مدير ادارة صحة الام والطفل بوزارة الصحة الاتحادية وفق ( سونا) حرص الوزارة على زيادة وتيرة التطعيم و التوسع في تحصين المجتمع، كما شددت على حاجة الوزارة للتعاون مع المؤسسات والادارات المختلفة لتسهيل اجراءات التطعيم لكافة الفئات المستهدفة. مع تأكيدها على جودة ومأمونية اللقاحات واجازتها عبر منظمة الصحة العالمية. من جانبه أشاد د. سليمان محمدي وكيل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف بجهود وزارة الصحة الاتحادية لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين واستجابتها السريعة لتذليل الصعاب التي تواجه المعتمرين. وأشار إلى أن المركز هو نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والمجلس الاعلى للحج والعمرة والادارات المختلفة.

الخرطوم ( كوش نيوز)