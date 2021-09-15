لجنة المعلمين: بدل الوجبة الشهري لا يكفي لشراء “طلب فول”





سخر عضو بلجنة المعلمين السودانيين من قيمة بدل الوجبة الشهرية التي أجازها ديون شؤون الخدمة أمس وقال إن قيمتها لا تكفي لشراء (طلب فول مصري). و كشف العضو بلجنة المعلمين في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي، أن قيمة بدل الوجبة تبلغ (210) و العلاوة الاجتماعية للمتزوجين (150) جنيه، ووصف الأمر بالمضحك، وقارن عضو اللجنة بدل الوجبة الذي يُصرف للمعلمين مع ما يتقاضاه عمال الهيئة القضائية. وقال العضو (بدل الوجبة الشهري لعمال القضائية يصل إلى خمسة الآف جنيه والبدل الذي تم منحنا له لا يكفي لشراء طلب فول ليوم واحد لشريحة المعلمين)، وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات الجديدة في بدل الوجبة مقنعة وليست مضحكة بحسب تعبيره.

الخرطوم (كوش نيوز)