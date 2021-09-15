وزير الطاقة: قانون الكهرباء يسمح للقطاع الخاص المشاركة في انتاج الكهرباء





قال وزير الطاقة والنفط جادين علي العبيد ان التعديلات التى تمت في قانون الكهرباء تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الكهرباء بشروط من بينها تقديم خدمة ممتازة تراقبها الدولة. وكشف وزير الطاقة والنفط جادين علي العبيد خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة علمية بعنوان (الطاقة والتنمية المستدامة في السودان) التى نظمتها جامعة الزعيم الازهري اليوم الاربعاء بحسب (سونا)، كشف عن اتجاه لإدخال القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء. وذكر وزير الطاقة والنفط أن التعديلات في قانون الكهرباء أقرت دخول شركات أخرى منافسة لنظيراتها الحكومية مشفوعة بجهاز رقابي حكومي يناط به مراقبة وصول وشراء الخدمة بجانب مراقبة الأجهزة والمعدات المستوردة شريطة أن تكون ذات كفاءة عالية فضلا عن مراقبة عمليات استهلاك الكهرباء. وقال إن انتاج السودان من الكهرباء يبلغ ٣ آلاف ميقاواط بتكلفة سنوية تبلغ ٢ مليار دولار يتم صرف٦٠٪ منها على الوقود مقابل٢٠٪ للاسبيرات والصيانة بينما يتم صرف مبقى النسبة على الخدمات. وقال مدير جامعة الزعيم الازهري البروفيسور الوليد محمد الامين أن الطاقة والتنمية المستدامة تتصدر التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية. ونبه الأمين إلي أن السودان لم يستغل حتى الآن مصادره الغنية بالطاقة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية والرياح. ودعا المهتمين والأكاديميين والمهنيين للتفاكر والحوار من أجل الوصول إلي التنمية المستدامة.

الخرطوم (كوش نيوز)