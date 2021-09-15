مالك عقار: الصراع حول سدّ النهضة سياسي





كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن أنّ الصراع حول سدّ النهضة سياسيُ، مشيرًا إلى أنّه لابدّ أنّ يقابل بصراع مثله، داعيًا السودانيين إلى الاتّفاق حول مصالح البلاد.

وطالب مالك عقار الخبراء والعلماء بتحويل مخاطر سدّ النهضة إلى منفعة ودرء مخاطره التي تهدّد السدود السودانية .

وأشار إلى أنّ إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، مشيرًا إلى استبعاد الجانب العسكري بين البلدين، لجهة أنّه تربطهما علاقات وطيدة.

وأضاف” إثيوبيا استطاعت أنّ تكسب الرأي الإفريقي”.

باج نيوز