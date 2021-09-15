غُرفة النقل تتبرّأ من اتفاق على إيقاف السفريات للشرق





تبرّأت غرفة النقل من أي اتفاق لإيقاف الرحلات السفرية بالطريق القومي “الخرطوم – بورتسودان”، ووصفت الحديث عن ذلك بأنه “شائعات عارية عن الصحة”. وفي الأثناء انتشر خطاب للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة معنون لغرفة النقل، يفيد باتفاق الطرفين على إغلاق وتتريس الطريق الجمعة المقبلة 17 سبتمبر. ونفى الأمين العام للغرفة شاذلي الضواها وفق صحيفة ”الصيحة”، تلقيهم الخطاب حتى اللحظة، قائلاً “هذه أقاويل فقط”، وأبدى استغرابه متسائلاً عن ما هي الجهة الموقعة، وإن غرفة النقل لا علم لها بالخطاب المعني، وقطع شاذلي بعدم إيقاف الرحلات السفرية، لجهة أن الخطوة غير منطقية وغير معقولة ولا تُوجد جهة تستطع إيقاف عمل السفريات.

الخرطوم ( كوش نيوز)