وزيرالطاقة:انتاج الكهرباء في السودان يواجه تحديات كبيرة





قال وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد ان انتاج الطاقة في السودان يشهد تحديات كبيرة تتطلب بذل مجهودات كبيرة لاصلاح الخلل الذي ورثه قطاع الكهرباء، والبحث عن تنويع واستحداث انتاج الطاقات المتجددة التي اصبحت تلعب عنصرا هاما في مستقبل الطاقة. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة (الطاقة والتنمية المستدامة في السودان) التي نظمتها جامعة الزعيم الازهري الاربعاء برعاية وزارة الطاقة والنفط. واقر وزير الطاقة بالواقع الذي يشهده انتاج الكهرباء بان تكلفته اصبحت عالية رغم وجود 60% من سكان السودان خارج تغطية الشبكة، بجانب أن ال 40% الذين تشملهم الخدمة المقدمة تحتاج الى تجويد وامداد مستقر، كاشفاً عن التكلفة العالية لانتاج الكهرباء، موضحاً ان موازنة قطاع الكهرباء الذي ينتج 3000 ميقاواط تكلفته السنوية 2 مليار دولار منها 60 % وقود و20%صيانة وماتبقى يصرف في التسيير والخدمات مما جعلها تعتمد على ميزانية الدولة التي لديها اولويات صرف يتمثل في دعم الدواء والقمح وغيره. وأبان ان تطوير قطاع الكهرباء يمكن في الاصلاح الاداري والهيكلي وتقييم تجربة تحويل الهيئة المركزية السابقة الى شركات اكثر تخصصية وما صاحبها من تشويه يتمثل في ترهل الهياكل وتكرار الوظائف في تنفيذ التجربة التي شهدت نجاحا في دول الجوار، مشيراً الى الشروع في معالجة الوضع القائم بتطوير قانون الكهرباء والسماح لدخول القطاع الخاص للمنافسة في انتاج كهرباء بجودة واسعار تنافسية، ومراقبة قوية من الجهاز الرقابي في تقديم الخدمة بالجودة المناسبة وبالسعر المناسب وملائمة الاجهزة الجيدة ذات الكفاءة العالية تحد من هدر الكهرباء. وابان توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية في السودان التي تعتبر طاقة رخيصة، تعمل على جذب مزيد من المستثمرين الاجانب، مطالباً الاكاديميين والباحثين بالعمل على وضع بنية تحتية تواكب مستقبل الطاقة في السودان، متوقعاً ان الندوات تنير الطريق وتبصر الناس وتعمل على نشر كثير من الوعي باشراك المواطنين. واوضح المهندس صلاح مطر رئيس مجلس ادارة جامعة الزعيم الازهري ان دور الجامعات والندوات تعمل على اثراء النقاش في قضايا تمس البلاد بصورة عامة بمختلف مستوياته الاقتصادية والسياسية، متمنياً ان تكون مخرجات هذه الندوة في خطط وبرامج الوزارة لتطوير انتاج الطاقة المستدامة في البلاد. وقال بروفيسور الوليد محمد الامين مدير الجامعة ان التنمية المستدامة واحدة من تحديات السودان منذ استقلاله والتخطيط لما نحن فيه من مفارقات التنمية وذكر ان السودان لا تعوزه مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة ولم يتم استثمارها بصورة صحيحة. واوضح اننا نعيش في عصر الصراع على الموارد والسودان يتمتع بموارده المعروفة، ودورنا كمهنيين واكاديمين ان نساهم في وضع طرق للوصول للتنمية المستدامة.

الخرطوم كوش نيوز