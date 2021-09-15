القبض على المُتّهمين بقتل وإصابة (8) من الدعم السريع بجنوب دارفور





ألقت الأجهزة الأمنية بولاية جنوب دارفور، القبض على المتهمين بقتل وجرح ثمانية من قوات الدعم السريع بكوبري أم بربتا التابعة لمحلية تلس. وقالت مصادر أمنية وفق صحيفة(السوداني)إن القوات المشتركة تمكّنت من إلقاء القبض على ثلاثة من الجناة المتهمين بقتل أفراد من قوات الدعم السريع وموظف بشركة الجنيد. وأكدت المصادر، البدء في التحريات معهم بمحلية تلس توطئةً لإرسالهم إلى نيالا بتوجيهٍ من لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي. وأصيب سبعة من أفراد الدعم السريع وموظف بشركة الجنيد للتعدين، بمحلية تلس التابعة لولاية جنوب دارفور، وتوفي(4)منهم على الفور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى نيالا، في اشتباكات بين مجموعة مسلحة مسلحة وقوات الدعم السريع الثلاثاء بعد أن اعترضت المجموعة طريقهم.

البخرطوم ( كوش نيوز)