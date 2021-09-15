ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البطاطس





يحتوي قشر البطاطس على الكثير من الفوائد الصحية، ويمكن تناوله بالكثير من الطرق المختلفة، ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم اهم فوائد قشر البطاطس على الصحة. الفوائد الصحية لقشر البطاطس 1. جيد لصحة القلب وفقًا لدراسة (بحسب صدي البلد ) فإن قشر البطاطس له نشاط قوي في إزالة الجذور أو نشاط مضاد للأكسدة بسبب وجود مركبين فينولين مهيمنين أحماض الكلوروجينيك وحمض الغاليك، قد تساعد هذه المركبات في الحفاظ على صحة القلب عن طريق تقليل الأضرار التي تلحق بالقلب بسبب الجذور الحرة، كما تحتوي قشور البطاطس أيضًا على كمية كبيرة من البوتاسيوم ، وهو عنصر جيد في تنظيم ضغط الدم في الجسم. 2. له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات يحتوي قشر البطاطس على مركبات قوية مضادة للميكروبات ضد مجموعة من الالتهابات البكتيرية والفطرية، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات التربين والفلافونويد العضوية في القشرة عند الاستهلاك ، قد يساعد في منع العدوى والحفاظ على صحة الشخص أيضًا ، تعتبر الطبيعة الجراثيم لقشر البطاطس آمنة لاستخدامها في صناعات معالجة الأغذية لأنها تساعد بشكل طبيعي في الحماية من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء وتساعد في المواد الحافظة الغذائية. 3. له خصائص مضادة للفيروسات لا يحتوي قشر البطاطس على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات فحسب ، بل يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات ضد الفيروسات المعوية ، والتي يمكن ان تحدث عن طريق استهلاك الطعام أو الماء الملوث، حمض الكلوروجينيك والكافيك الموجودان في القشر هما من المركبات الفينولية الرئيسية المسؤولة عن نشاطه المضاد للفيروسات. 4. يمنع فقر الدم وفقًا لدراسة ، فإن البطاطس المخبوزة مع قشرتها توفر أقصى قدر من الحديد للجسم، تقول دراسة أخرى أن قشر البطاطس يحتوي على 55 في المائة من الحديد من إجمالي محتوى الحديد في الدرنات، كما نعلم أن الحديد عنصر مهم في الحفاظ على إنتاج وإمداد خلايا الدم الحمراء في الجسم ، فإن استهلاك قشر البطاطس يمكن أن يساعد في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة مثل فقر الدم.

الخرطوم(كوش نيوز)