انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بالأسواق





كشفت جولة “الصيحة” بسوق المجوهرات ومستلزمات الزينة بسوق سعد قشرة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، أرجعه التجار لتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الأسود والبنوك، وشكا التجار انعدام القوة الشرائية وعدم الإقبال من قبل المواطنين على الشراء.

وكشف صاحب محلات العقد الفريد للمجوهرات بسوق سعد قشرة ببحري علي حسين لـ(الصيحة)، عن حالة من الركود تضرب السوق، وقال لا يوجد سعر محدد في السوق، وان أصحاب المحلات هم من يتحكّمون في الأسعار حسب السياسة المتبعة بالمحلات، لافتاً إلى انخفاض سعر جرام الذهب المحلي والسعودي ما بين 27 ألف جنيه إلى 28 ألفاً جنيه بدلاً من 32 ألف جنيه الأسبوع المنصرم، وان سعر الجرام البحريني تتحكم فيه المصنعية التي تم بها الشراء وتقيم حسب هامش الربح بالإضافة إلى سعر الخام، حيث يتراوح سعر جرام الذهب الكويتي والبحريني بين 28 ألف جنيه الى 28,800 جنيه، وأما الجرام الكويتي والتركي يتراوح ما بين 28,900 جنيه إلى 29 ألفاً، أما سعر الجرام من الذهب المكسور يتراوح ما بين 23 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه حسب النوعية.

بحري: سارة

صحيفة الصيحة