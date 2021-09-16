إعلان لشركة شيري سودان (chery sudan) يثير حفيظة المواطنين تعرف عليه





أثار اعلان لشركة شيري سودان (chery sudan)،والخاص بسيارتها ( chery qq ) والذي أثار استغراب ودهشة المواطنين وانتقاد لسعرها ومقدم الاقساط الذي طرحت به، وطرحت شركة شيري سيارتها الجديدة chery qq بمقدم 50٪ واقساط لمدة (24) .

وبلغ سعر السيارة ( 6.5 مليار ) والقسط الاول بلغ ( ٣.٢٥ مليار ) وهو ما أثار استهجان متابعي صفحة الشركة على فيسبوك حيث قارن العديد منهم بين سعرها وسعر موديلات تعتبر أفضل منها من وجهة نظرهم وبنصف السفر فقط.

وتاتي سيارة (chery qq) بمواصفات :

محرك 1.0

السرعة القصوى: 150 كيلومتر/ساعة

عدد البساتم : 3

عدد الصمامات :12

سعة الوقود : 35 لتر

مقاس الاطارات : 165/60 r14

وبحسب متباعات محرر (كوش نيوز) للتعليقات المنشور تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من التعلقيات أبرزها:(صدقوني بي كلامكم دا ماحتعبرو معقوله المقدم دا بجيب كلك عديل والكلك افضل من عربية الالعاب دي)، وعلق أخر (الكلام في السعر ما معقول ناس الاي تين كانت ب سته مليار و حاجه يعني أدفع تلاته لو كده ما اشتري لي عربيه بالمقدم).

وعلق آخر (والله الواحد يخجل ليكم الفرق بينكم وسماسرة الكرين شنو؟ اذا اكبر شركة تجميع همها الربح على حساب المواطن؟ ايه فايدة التجميع.الواحد يستورد من الصين ارخص.).

الخرطوم (كوش نيوز)