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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2021/09/16
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 451.00جنيه
الريال السعودي : 120.26جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 527.67 جنيه
الدرهم الإماراتي : 123.50جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 123.55 جنيه
الجنيه الإسترليني : 617.87جنيه
الجنيه المصري : 28.81جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2021/09/16
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