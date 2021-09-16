منسوب النيل يسجل انخفاضاً عند الخرطوم





سجل منسوب النيل عند الخرطوم اليوم 16.76 متراً أقل من أعلى منسوب سجل بـ 90 سم، بينما سجلت شندي 17.80 متراً أقل من أعلى منسوب سجل ب 64 سم بينما سجل نهر الدندر بالقويسي 14.18 متراً أعلى من منسوب الفيضان ب 68 سم.وذلك حسب التقرير اليومي للجنة الفيضان. وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية، النيل الأزرق 566 مليون متر مكعب، أقل من معدل الفيضان، ونهر عطبرة 235 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 140 مليون متر مكعب. وتوقع البيان بحسب (سونا)، إنخفاص تصريف المياه عند خزان الروصيرص ب 7 ملايين متر مكعب ليبلغ اليوم 394 مليون متر مكعب مقابل 401 مليون متر مكعب ليوم الأمس، وانخفاض المنسوب في سنار 57 مليون متر مكعب ليبلغ اليوم 360 مليون متر مكعب مقابل 417 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل الأولياء توقع إرتفاع الإيراد ب 6 مليون متر مكعب ليبلغ اليوم 153 مليون متر مكعب مقابل 147 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفاع المنسوب في أعلى عطبرة وستيت ب 68 مليون متر مكعب ليبلغ اليوم 224 مليون متر مكعب مقابل 156 مليون متر مكعب مقابل ليوم أمس، كما توقع البيان ارتفاع المنسوب في خشم القربة ب 46 مليون متر مكعب ليبلغ 146 مليون متر مكعب مقابل 100 مليون متر مكعب ليوم أمس. وتنبأ البيان انخفاض منسوب النيل غداً الجمعة بمعدل 4 سم في ود العيس ليسجل 15.34 متراً حيث سجل اليوم 15.38 متراً، كما توقع انخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 39 سم ليسجل 17.75متراً حيث سجل اليوم 18.14 متراً، وتوقع إنخفاض المنسوب في الخرطوم بمعدل 4 سم ليسجل 16.72 متراً حيث سجل اليوم 16.76 متراً، وتوقع انخفاض المنسوب في شندي بمعدل 14 سم ليسجل 17.66 متراً حيث سجل اليوم 17.80 متراً، كما توقع انخفاص المنسوب في مدينة عطبرة بمعدل 30 سم ليسجل 15.22 متراً وكان قد سجل اليوم 15.52 متراً. وتوقع انخفاص المنسوب في مدينة دنقلا بمعدل 19 سم ليسجل 14.83 وكان قد سجل اليوم 15.02 متراً. وأكد البيان استقرار مستوى المياه في كل القطاعات، عدا قطاع النيل الأزرق (الروصيرص – الخرطوم) الذي يشهد انخفاضاً في حدود 20 سم، كما أكدت اللجنة استمرار التخزين في جميع الخزانات، وأشار إلى بداية التخزين بخزان الروصيرص من منسوب 482.67 متر منذ الأمس. وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)