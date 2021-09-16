وزير الداخلية وقيادات الشرطة يؤدون واجب العزاء لاسرة النقيب شرطة حسن صالح





أدى الفريق اول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية والفريق اول شرطة حقوقى/ خالد مهدى ابراهيم مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة حقوقى/ الصادق على إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام وأعضاء هيئتى الادارة والقيادة اليوم بضاحية الحاج يوسف واجب العزاء لاسرة الراحل النقيب شرطة/ حسن صالح أحد ضباط شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث شرق النيل والذى توفى عقب انجازه بالقبض على المتهمين الذين قاموا بقتل الشاب مهند الجيلى ونهب ركشته وهاتفه الجوال وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فأن الفقيد النقيب شرطة/حسن صالح كان من ضمن فريق البحث الجنائي المشرف على قضية قتل ونهب الشاب مهند حيث بذل الفقيد جهدا كبيرا لضبط المتهمين منذ تسلمهم للبلاغ وحتى لحظة القبض على المتهمين الثلاث خلال (12) ساعة فقط افلح فيها الفريق الميداني من الإيقاع بهم حيث أصيب الفقيد باعياء جراء الجهد الكبير الذى بذله فى ضبط المتهمين كما تفقد وزير الداخلية قسم شرطة المدينة بحرى معزيا فى الفقيد الذى ذهب الى ربه وهو يؤدى فى واجبه الوطنى و مهنئا بالانجاز الكبير فى ضبط المتهمين خلال فترة وجيزة.

الخرطوم ( كوش نيوز)