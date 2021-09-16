وزيرالطاقة يلتقي القائم بأعمال السفارة البريطانية





بحث وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد الخميس مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا بالخرطوم السيدة / لويس وآركر سبل الشراكات الاستثمارية . وثمن الوزير وقوف بريطانيا بجانب السودان في المحافل الدولية معدداً خبراتها الواسعة فى مجال الإستثمار والتكنولوجيا المتقدمة. و رحب جادين وفق ( سونا) بالشراكة الحقيقية مع حكومة بريطانيا، مؤكدا قبوله للتحدي والاستمرار في العمل رغم العبء الثقيل الذي اورثه العهد البائد. و قال جادين أن بيئة الوزارة جاهزة لفرص الإستثمار، ونطمح في توسع العلاقة مع بريطانيا ، داعياً المستثمرين المختصين في الطاقة و النفط للاستفادة من الإمكانيات الموجودة فى السودان فى كافة مجالات الطاقة . واوضح وزير الطاقة والنفط بان السودان اصبح بلدًا منفتح على العالم ويتطلع الى مثل هذه الشراكات الاستراتيجية التي تدفع باقتصاد البلاد إلى الأفضل ، موكداً دعم وزارته لتهيئة بيئة الاستثمار فى السودان فى مجال التدريب ، وقال نحن من جانبنا نقوم بتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين. ودعا الخبراء البريطانيين إلى التوجه نحو السودان لما يتمتع به من أرض بكر وواعدة بالكثير، مضيفاً ان مثل هذه الشراكات الذكية تساهم في النهوص بالبلد ، مشيرا إلى اخضاع الامر لمزيد من الدراسات وتحديد الشراكة، موضحا سعي الوزاره لاعلان فرص الإستثمار للعمل فى السودان في كل المجالات قريبآ . من جانبها أكدت السيدة/ لويس على إمكانية وقدرات بلدها ورغبتها فى التوجه نحو السودان للدخول فى شراكات جادة، معلنةً اهتمام بريطانيا بالسودان ،وقالت نحن نقدر حساسية الموقف فى السودان وأهمية دعمه فى هذا الوقت الحرج والتحديات التي يواجهها ، و دعم التحول الديمقراطي. وقالت السودان يحظى بموارد بشرية ومقومات طبيعية كبيرة، جديرة بالتقدير ونسخر إمكانياتنا لدعم السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)