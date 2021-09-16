



أعلنت مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، وداد محمد الحسن الطاهر ، تأجيل بداية العام الدراسي بولاية النيل الأبيض الذي كان مقررا له العشرين من الشهر الجاري إلى العاشر من أكتوبر القادم.

وعزت مدير عام الوزارة التأجيل للضرر الكبير الذي أصاب المدارس نتيجة للسيول والامطار الغزيرة التي اجتاحت الولاية خلال الفترة الماضية و أدت لتأثر ثلاثة وسبعين مدرسة بمحليات الجبلين والسلام وام رمتة ومحلية قلي.

وناشدت وداد جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في دعم التعليم وجميع المحليات ومجالس الآباء بساهمة العاجلة في إعادة تأهيل المدارس التي تأثرت بالسيول والامطار حتى ينطلق العام الدراسي الجديد في التاريخ المحدد.

باج نيوز