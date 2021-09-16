محمد الفكي: دخلنا عش الدبابير في ولاية الجزيرة





أعلن الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان ، عضو المجلس السيادي، أن اللجنة قامت بعمل كبير جداً في تفكيك الدولة الموازية، ما انعكس ذلك على الخدمة المدنية حالياً.

وقال محمد الفكي في مؤتمر صحفي يجري حالياً (الدولة كانت تدار بأجهزة موازية وضرب هذه الأجهزة خلق هذا النوع من الفراغ)، وأضاف (اليوم أدخلنا يدنا في عش الدبابير في ولاية الجزيرة و اكتشفت لجنة التفكيك أعضاء الأمن الشعبي داخل كشوفات الخدمة المدنية وسنقوم بازالتهم اليوم).

وتوعد محمد الفكي بتصفية المؤسسات من منسوبي الأمن الشعبي، و قال أكد إنهم مازالوا يعبثون بالأوضاع في البلاد، وشدد على أن لجنة التفكيك عصية على الحل.

باج نيوز