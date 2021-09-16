لقاء تفاكري بين جامعة السودان والبنك الدولي للأمم المتحدة للتكنولوجيا





التقى البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بمكتبه الخميس بالسيد جوشو استيبا مدير البنك الدولى للامم المتحدة للتكنولوجيا للدول الاقل نمواً وبحث معه سبل التعاون فيما يختص بالبرامج الابداعية والتطويريه التى يمكن استخدامها في العلوم والتكنولوجيا . البروفيسورعوض سعد استعرض إمكانيات الجامعة العلمية والتكنولوجية وعرف بالبرامج الاكاديمية، كما تفاكر مع الوفد حول كيفية الدعم والتعاون المشترك داعياَ الى المزيد من التواصل مع البنك بما يخدم مصلحة الجامعة والتقدم في الجانب العلمي التكنولوجي.

الخرطوم ( كوش نيوز)