كوفتي: نتعرّض لحملة مُمنهجة تهدف لإشانة السُّمعة ونحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة كل من نشر المعلومات غير الصحيحة





قالت شركة (كوفتي)، إن سِجِلها نقيٌّ ناصع البياض تجاه الإيفاء الضريبي والزكوي منذ تأسيسها وحتى الآن. وأضافت الشركة: “تناقلت بعض الوسائط الإعلامية خلال اليومين الماضيين خبراً حول المبلغ الذي وضعته إدارة الضرائب على الشركة. وهنا تؤكد كوفتي على أنها منذ لحظة التقييم قامت بتقديم طعن لدى مجلس الوزراء ووزارة المالية والأمين العام لديوان الضرائب، لجهة أن المبلغ الذي وضع للشركة لم يكن واقعياً.

وأوضحت كوفتي في بيان لها، أنها تتعرّض لحملة مُمنهجة، تهدف لإشانة سُمعتها من بعض أصحاب النفوس الضعيفة.

وقالت: “سوف تحتفظ كوفتي بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر او تداول المعلومات غير الصحيحة أمام الجهات القانونية المُختصة”.

يُذكر أن النواة الأولى لشركة كوفتي كانت في العام 1955 من خلال النشاط التجاري في مختلف ولايات السودان. وشهدت الشركة، نقله كبرى في العام 1984 بتأسيس علامتها التجارية (كوفتي)، والتي تُعد اليوم من أكبر الشركات في مجال تعبئة وتوزيع الشاي والبن، إذ يمتد نشاطها بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات لعديد من القطاعات والعُملاء.

السوداني