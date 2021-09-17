إستمرار الركود والتراجع في الشراء بأسواق الخرطوم





أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية بالأسواق حدوث استقرار في أسعار بعض السلع.

ووصف التجار الزيادة بغير المبررة، مشيرين لتراج حركة الشراء بالأسواق، وتراجع حجم الطلب على السلع..

وقال تاجرسلع ببحري ،إبراهيم علي، إن أسعار السلع مستقرة في زيادتها لأسباب عدم وفرة الخام خاصة لسلعة الصلصة، مبيناً أن سعر الكرتونة قفز الى (7,600) جنيه، بدلاعن (3-4) آلاف جنيه بينما قفز جوال العدس (10) كيلو إلى (7) آلاف جنيه، أما جوال الأرز عبوة (10) كيلو فبلغ (4) آلاف جنيه، وبلغ رطل زيت الفول (700) جنيه.

وفي السياق قال تاجر تجزئة بشرق النيل، محمد الجاك، إن الزيادة في الأسعار غير مبررة في ظل ضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد (14,100) جنيه، أما عبوة (10) كيلو فوصل إلى (3) آلاف جنيه، وسعر البصل بلغ (1000) جنيه للربع، كما قفز سعر العلبة الكبيرة من الصلصة إلى (750) جنيهاً، وسعر صابونة الغسيل الكبيرة (200) جنيه للقطعة، ورطل البن (500) جنيه، وسعر لبن كابو (2) كيلو وربع (5,350) جنيهاً، وشكا الجاك من ركود بسبب الغلاء الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هنالك استقراراً في بعض السلع الأخرى لهذه الأسباب.

السوداني