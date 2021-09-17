البرنامج القومي للقمح: (857) ألف طن حجم الإنتاج في الموسم المنصرم





كشف المنسق القومي للقمح إسلام محمد أن المساحة المستهدفة لزراعة القمح للموسم الزراعي(2021-2022) تبلغ مليوناً وستة وخمسين ألفاً وسبعمائة) فدان، واستعرض المنسق القومي للقمح زراعة القمح في الموسم السابق.

وقال: “بلغت المساحة (908.1) ألف فدان”. وأكد في اجتماع بوزارة الزراعة أمس، بحضور وكيل الوزارة وممثل البنك الزراعي والبحوث الزراعية والجهات ذات الصلة، أن هذه المساحة حققت إنتاجية بلغت (857.1) ألف طن. وكشف عن تعرض الموسم المنصرم (2020/2021) لكثير من التحديات أهمها تأخر إعلان السعر التشجيعي، وارتفاع درجات الحرارة، وتأخر الزراعة في ثلثي المساحات المزروعة عن التاريخ الموصى به، إضافة إلى حدوث اختناقات في الري في مساحات محدودة بمشروع الجزيرة.

وأكد ممثل البنك الزراعي استعدادات البنك المبكرة لتوفير التمويل للموسم.

السوداني