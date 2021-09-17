هنادي الصديق تشرف الكرنفال الشبابي الرياضي بمجمع الصحافة الرياضي





شرفت الأستاذة هنادي الصديق عبدالله الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف، الكرنفال الشبابي الرياضي الذي أقيم مساء الخميس بمجمع الصحافة الرياضي بالخرطوم والذي نظمته إدارة الشباب والرياضة بمحلية الخرطوم، برعاية المدير التنفيذي للمحلية وإشراف مجلس الشباب والرياضة.

وشهدت الوزيرة جانب من عروض المناشط الرياضية وطافت على المعرض المصاحب للبرنامج الذي يحتوي على مصنوعات غذائية وجلدية وإكسسوارات وعطور زيتية ومشروعات إنتاجية للشباب ولوحات فنية، ومن ضمن فقرات البرنامج قدمت فرقة هانون مقاطع موسيقية رائعة.

كما قامت هنادي بتتويج الفائزين في منافسات كرة القدم وفرق المناشط الرياضية المختلفة بالكؤوس والميداليات، بالإضافة لتكريم المدير التنفيذي ومدير الشباب والرياضة بالمحلية وعدد من المدربين.

وشهدت الفعالية الأستاذة شادية العشا مدير الإدارة العامة للرياضة، والأستاذ صلاح الحاردلو مدير الإدارة العامة للشباب بالمجلس، والأستاذ عمار عبدالرحمن ممثل المدير التنفيذي للمحلية، والأستاذة إنصاف جاد الله مدير الشباب والرياضة بالمحلية.

(كوش نيوز)