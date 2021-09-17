مفرح : وزارة الشؤون الدينية تقف على مسافة واحدةمن كل الطرق والجماعات الإسلامية





افتتح الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف مسجد مجمع النهضة الإسلامي بالزاوية التجانية بامبدة الحارة 21 لإحياء نور القرآن الكريم والعلوم الاسلامية بدعم من جمعية قطر الخيرية.

وقال مفرح وفق (سونا) ان إفتتاح بيت من بيوت الله اضافة للمساجد في بلادنا والتي بلغت منذ بداية العام 2021 تسعة وأربعون مسجدا مؤكدا ان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف تقف على مسافة واحدة من كل الطرق والجماعات الإسلامية.

وقدم شكره لدولة قطر وجمعية قطر الخيرية وهم يقفون في جميع الأعمال الخيرية بالبلاد معربا عن سعادته بوجوده بالزواية التجانية بامبدة واكتمال تشييد المسجد. وشكر الخليفة محمد المختار خليفة التجانية بالسودان جميع المشايخ والحضور من جميع انحاء السودان مرحبا بالوزير والوفد المرافق له.

وقال باشمهندس عمر عبدالعزيز جمعة مدير المشروعات بجمعية قطر الخيرية ان دولة قطر تعمل في السودن منذ العام 1994 مبينا ان هذا المشروع رقم 900 من مشروعاتها لافتا الى ان قطر الخيرية لها 101 مكتب على مستوى العالم معبرا عن سعادته بافتتاح المسجد بمحلية امبدة بولاية الخرطوم بمقر الزاوية التجانية.

(كوش نيوز)