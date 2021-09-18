تعليق الدراسة بأحد فروع جامعة أم درمان الإسلامية





أصدرالدكتور قرشي أحمد إبراهيم مدير جامعة أم درمان الإسلامية بالمعيلق قرارا قضى بتعليق الدراسة اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر إلى أجل غير مسمى. ولخص بيان فرع الجامعة وفق ( سونا) ملابسات القرار في تقدم مجموعة من طلاب الفرع بقائمة مطالب ظلت موضع حوار بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وأن إدارة الفرع طلبت من الطلاب التفاوض والاتفاق حول كيفية تنفيذها، وأوضح البيان أن الطلاب اكتفوا بتسليم الإدارة قائمة مطالبهم وحددوا سقفا زمنيا لا يتجاوز (48) ساعة لتنفيذها مشيرا إلى أن في مقدمة تلك المطالب إجراء تعديلات في مباني الفرع بحيث يصبح مبنيين منفصلين أحدهما للطلاب و الآخر للطالبات و إلا فإنهم يصرون على أن تكون الدراسة مختلطة كما تتضمن المطالب عمل تحسينات بيئية أخرى. وجاء في البيان أن الطلاب قاموا بإغلاق جميع وحدات ومباني الفرع وإخراج طالبات كلية التمريض وأساتذتهم من قاعات الامتحانات التي كانت قد بدأت في نفس ذلك اليوم. وأكد أن إدارة الفرع تؤمن على مشروعية مطالب الطلاب المتعلقة بتحسين البيئة الجامعية، وتؤكد على التزامها التام بتنفيذها في أقرب وقت ممكن ولكن من المستحيل تنفيذ بعض تلك المطالب خلال ثمان وأربعين ساعة. وأكدت إدارة الفرع، ومن خلفها إدارة الجامعة على عدم ممانعتها في الجلوس والتحاور والتفاوض مع الطلاب حول تنفيذ تلك المطالب حسب طبيعتها ومتطلبات تنفيذها. ناشدت إدارة الجامعة طلابها بالتحلي بالوعي اللازم وروح المسؤولية والمعقولية والتعاون لتجاوز هذا الموقف بالحوار من أجل الحفاظ على استقرار العام الجامعي. ولفتت إدارة الفرع في بيانها الي الانتباه إلى أنها اضطرت اضطرارا لاتخاذ هذا القرار الاستثنائي بناء على تقديرها للموقف، و استباقا للأحداث وتفاديا لما هو أسوأ ، وذلك رغما عن عدم رضاء عدد كبيرا من الطلاب عن النتيجة التي وصل إليها الطلاب مع إدارة الفرع والتي هي حتما تضر بالطلاب و تكون خصما على التقويم الدراسي بالجامعة.

الخرطوم ( كوش نيوز)