إثيوبيا: وثيقة لجبهة تحرير تيغراي تكشف عن “استراتيجيات إرهابية” لتدمير البلاد





أفادت “وكالة الأنباء الإثيوبية” الرسمية، السبت، بحصولها على وثيقة سرية منسوبة إلى جبهة تحرير تيغراي كشفت عن “خطة لتدمير إثيوبيا” ووفقا للوكالة، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تخطط لشن هجمات على قوات الأمن، ونشر الفوضى والاضطرابات والتمردات وغيرها من أساليب زعزعة الاستقرار. وأضافت الوكالة أن الوثيقة “التي تم تسريبها” جاءت بعنوان “تطور مراحل فريدة من النضال واستراتيجيات وتكتيكات واتجاهات مقاومتنا القادمة”. وقالت الوكالة إن الوثيقة أشارت إلى الهجوم على الأفراد المسلحين للقيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وأضافت الوكالة أن الوثيقة السرية كشفت نوايا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي تصنفها إثيوبيا “منظمة إرهابية”، للإطاحة بالحكومة الحالية.

الخرطوم ( كوش نيوز)