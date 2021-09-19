بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 19 سبتمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 م، وجاء السعر 439.20980 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز مثل سعر يوم السبت 18 سبتمبر 2021 الذي بلغ 439.20980 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 64.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)