النيل الأزرق يسجل أقل معدل عند الحدود السودانية الاثيوبية





سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية 555 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان، وسجل منسوب نهر عطبرة 158 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 140 مليون متر مكعب.

وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم الأحد إن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوب حرج هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.18 مترا أقل من أعلى منسوب سجل 13.50 م بـ 68 سم.

وأكد البيان انخفاض التصريف اليومي خلف سد الروصيرص الى 337 مليون متر مكعب مقابل 353 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض التصريف خلف سد سنار الى 327 مليون متر مكعب مقابل 347 مليون متر مكعب ليوم أمس ، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 148 مليون متر مكعب مقابل 150 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفص التصريف في خشم القربة إلى 70 مليون متر مكعب مقابل 78 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد إستقراراً. ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة .

وأكدت اللجنة بإستمرار التخزين في جميع الخزانات.

سونا