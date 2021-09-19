ترباس: ينفي رفضه الظهور في برنامج (عشرة ونسة)





نفى الفنان الكبير القامة، كمال ترباس، ما تردد مؤخراً برفضه الظهور في برنامج (عشرة ونسة) الذي يقدمه محمد مصطفى الشهير بالبرنس. وقال ترباس لمقربين إنه لم يصرح لأي صحيفة أو جهة حول البرنس، وبرنامج (عشرة ونسة)، مؤكداً احترامه للبرنس، ولكل مبدع في الوطن، مشيراً لتواجده خارج الوطن، ولا صحة أبداً لرفضه، ودعا لمحاربة الإشاعات، والأحاديث غير المؤكدة.

صحيفة السوداني