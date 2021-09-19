بدء العام الدراسي للثانوي غداً والابتدائي والمتوسطة 27 سبتمبر بالشمالية





أعلنت وزارة التربية والتوجيه بالولاية الشمالية عن إنطلاق العام الدراسي الجديد للمرحلة الثانوية إعتبارا من يوم غدٍ الاثنين . وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية الشمالية الاستاذ خالد ميرغني عبد القادر أن الوزارة أكملت كافة ترتيباتها الادارية والفنية من حيث قبول جميع التلاميذ الناجحين في شهادة الأساس وتوفير مقعد لكل تلميذ ناجح في المجالات الاكاديمية والفنية والادارية وتوزيعهم علي المدارس الثانوية . وأضاف في تصريح بحسب (سونا)، انه تم الفراغ من عقد الاستشاريات وضبط حركة المعلمين من المحليات حسب الطلبات التي قدمت ونشر كشوفات تنقلات وموازنات المعلمين بعدالة علي مدارس الولاية الثانوية وكذلك تأمين جانب الاعاشة لطلاب الداخليات، مشيدا في هذا الصدد بجهود ودعم وزارة المالية والقوي العاملة في الولاية وتكفلها بتوفير التغذية المدرسية المباشرة. وقال إن الوزارة تواصل إستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في السابع والعشرين من الشهر الحالي . واضاف أن الوزارة قامت بطواف علي محليات الولاية السبع والجلوس مع إدارات التعليم والمجالس التربوية للتفاكر والتشاور ووضع الترتيبات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد للمرحلتين. وأكد خالد ميرغني أنه تم التوافق بنسبة 90% للمدارس التي ستدخل المرحلة المتوسطة في هذا العام مع إستمرار جهود الوزارة وتعاونها مع إدارات التعليم والمجالس التربوية لمعالجة أوضاع بعض المدارس الطرفية ذات الكثافة القليلة لعدد التلاميذ وتحديد كادر المعلمين الذين سيعملون بالمرحلة المتوسطة وعمل قاعدة ربط لعدد المعلمين وطاقم التوجيه والادارات علي مستوي الوزارة والمحليات وتعيين منسقي الوحدات خارج المحلية وكذلك إنشاء قاعدة ربط للمرحلة الابتدائية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالشمالية عن جاهزية الوزارة لاستلام الكتاب المدرسي للمرحلة المتوسطة من وزارة التربية والتعليم الاتحادية يوم غد الاثنين بالخرطوم بنسبة 50%.

الخرطوم (كوش نيوز)