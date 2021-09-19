حافظ يؤكد حرصه على تنفيذ خطط تنمية قطاع الثروة الحيوانية





أكد وزير الثروة الحيوانيه الأستاذ حافظ ابراهيم عبد النبي حرص وزارته على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال اجتماعه الاحد بالوزارة بمديري الادارات العامة والهيئات بالوزارة بحضور وكيل الوزارة وعدد من المستشارين بالوزارة. واستعرض الاجتماع وفق ( سونا) سير الأداء في الإدارات المختلفة وتجويده والخطط والبرامج والتنسيق والمتابعة وتقييم الاداء اضافه الى الوقوف على الاشكاليات والتحديات التي تواجه الادارات العامة ووضع الحلول الناجعة لها. وقال الوزير “لابد من وجود رؤية واضحة او خطة لكل ادارة والعمل على تنفيذها ومتابعتها وذلك لدفع عجلة التنمية وبناء بنية تحتية قوية للقطاع من اجل المساهمة في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة”. ودعا الوزير مديري الإدارات العامة الى التعاون والتكاتف والتنسيق المثمر بينهم والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود وذلك لزيادة الانتاج والانتاجية وتنمية قطاع الثروة الحيوانية. واشار الى ان وزارته من أميز وزارات القطاع الاقتصادي وتعتبر ركيزة اساسية وداعم للاقتصاد القومي. وتعهد بحلحلة كل الاشكاليات والتحديات الماثلة التي تواجه الادارات العامة وتوفير كل المعينات التي تساهم في سير العمل وتجويد الأداء.

الخرطوم ( كوش نيوز)