افتتاح مركزين للتطعيم بلقاحات كوفيد بجامعتين





افتتح الأحد، مركزين للتطعيم بلقاحات كوفيد-19 في جامعتي (الأحفاد للبنات) و(أم درمان الأهلية) وتتوفر بالمركزين لقاح استرازينيكا “الجرعة الثانية” ولقاح جونسون آند جوسنون وسينوفارم. وتقدّمت الجامعتان بمبادرة للوزارة لافتتاح مراكز داخل الحرم الجامعي، وذلك لتطعيم الطلاب والمعلمين. ويذكر أن هذه جانب من خطة برنامج التحصين الموسع لـ(توسيع قاعدة توزيع مراكز التطعيم في المؤسسات العامة)، وتسهيل وصول خدمات التحصين للمواطنين. َوسيتم تدشين افتتاح مركز للتطعيم وفق ( سونا) الأحد المقبل في جامعة النيلين، وفي ذات الأسبوع سوف يتم افتتاح مراكز في جامعتي (الزعيم الأزهري) و (أفريقيا العالمية).

الخرطوم ( كوش نيوز)