المركزي: نجاح المزاد الـ(11) للعملات بقيمة (60) مليون دولار





أكد بنك السودان المركزي، نجاح المزاد الحادي عشر للنقد الأجنبي، الذي نفذ أمس، بقيمة (60) مليون دولار بمشاركة (20) بنكاً، وبلغت عدد الطلبات المستلمة (51) طلباً، وبعضها لم تلتزم بضوابط الإستيراد أو بضوابط المزاد أو عدم تطابق البيانات وغيرها.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (436.14) جنيها للدولار الأمريكي، وأدناه (428.5) جنيهاً للدولار.

يذكر أن المزاد يعتبر الثاني عبر تطبيق (نظام مزادات النقد الأجنبي) الذي طبقه البنك في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي، والذي تميز بأنه قلل كثيراً من الزمن في عملية الفرز، بجانب أنه ربط الجهات ذات الصلة ببعضها البعض، مما يوسع من دائرة الشفافية في عمليات الاستيراد، وكل هذه المجهودات تصب في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية لاستقرار سعر الصرف.

صحيفة الصيحة