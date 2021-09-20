استئناف التعاملات المصرفية بين السودان وبنك أوروبي





كشفت مدير عام بنك التصدير والاستيراد الروماني كورينا فيولوبيز عودة البنك للتعامل مع السودان في مجالات الصادر والوارد وتمويل الاستثمارات الرومانية بالسودان، وفي الوقت ذاته اكدت عدد من كبرى الشركات الرومانية الرغبة فى الاستثمار بالسودان بالتركيز على مجالات الاليات والتكنلوجيا الزراعية، الطاقة والطاقة المتجددة، الاغذية الخدمات، البنية التحتية والصناعات المختلفة.

وانعقد عبر تقنية الفيديو (الكونفرنس) اعمال الملتقي الاقتصادي السوداني الروماني الذي نظمته امانة العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل وغرفة التجارة والصناعة الرومانية والسفارة الرومانية بالخرطوم بمشاركة (46) من كبرى الشركات السودانية والرومانية.

وقال امين العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل عبدالحليم عيسى بحسب(وكالة السودان للانباء) ان اعلان مدير بنك التصدير والاستيراد الروماني استئناف تعاملاته مع السودان ياتي فى اطار جهود الاتحاد الخارجية لاستئناف التعاملات المصرفية مع دول العالم، واضاف ان الخطوة تتيح الفرصة واسعة لقيام شراكات استثمارية بين السودان ورومانيا.

وأشار الى ان الملتقى حقق نجاحا كبيرا وشهد تفاهمات مشتركة بين الشركات السودانية والرومانية ستظهر نتائجها فى القريب العاجل.

صحيفة الصيحة