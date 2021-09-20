بنك السودان يفتح المزاد الحادي عشر بقيمة (60) مليون دولار





أعلن بنك السودان عن مشاركة 20 بنكاً في المزاد الحادي عشر بقيمة 60 مليون دولار. وأوضح المركزي في بيان أمس، أن عدد الطلبات المستلمة بلغ 51 طلباً فيما تم قبول 32 طلباً. وأشار البيان بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أن الطلبات التي تم التخصيص لها بلغت 15طلباً مستوفيةً لشروط المزاد. وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات المستلمة 13.833 مليون دولار أمريكي وكان التخصيص الفعلي للطلبات في حدود 2.868 مليون دولار. وقال البيان إن عدد الطلبات التي تم استبعادها وصلت 19 طلباً لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد أو عدم تطابق البيانات وغيرها. ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 436.14 جنيهاً للدولار أمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 428.5 جنيهاً للدولار أمريكي. الجدير بالذكر أن هذا المزاد يعتبر الثاني عبر تطبيق نظام (ُتنظيم مزادات النقد الأجنبي) الذي قام البنك بتطبيقه في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي.

الخرطوم (كوش نيوز)