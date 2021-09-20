السودان .. بادي يصدر قرارًا جديدًا





أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، قرارًا قضى بتعيين مدراء عاميين للوزارات وأمناء مجالس ونواب مدراء عامين.

وسمى القرار جمال محمد صالح مديرًا عامًا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، رحاب أحمد موسى مديرًا عامًا لوزارة الزراعة والغابات ، فرح كباس مدني مديًرا عامًا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية ، نميري علي منصور مديرًا عامًا لوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية، محمد الحسن عبدالله يوسف مديرًا عامًا لوزارة التربية والتعليم، عبدالعظيم حسن رزق مديرًا عامًا لوزارة الصحة وعمر الفكي الشيمي مديراً عاماً لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ، علي جمعة صباح الخير أمينا عاماً للمجلس الأعلى للثقافة والاعلام وداؤد ادريس داؤد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وحوى القرار تعيين جمال بابكر إسماعيل نائبًا للمدير العام لوزارة المالية ، محمد حمدون داؤود نائبًا لمدير عام الزراعة والغابات، نور الهادي آدم عثمان نائبًا لمديرعام وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ، الطيب إدريس محمد نائبًا لمدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية ،عبد الحفيظ أحمد إبراهيم نائبًا لمدير عام وزارة التربية والتعليم ، شذى حسن سعد نائبًا لمدير عام وزارة الصحة والشيخ الدود بخوت نائبًا لمدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز